Rusya Günü’nde 'çok kutuplu dünya' mesajı

Rusya Federasyonu’nun İstanbul Başkonsolosluğu’nun ev sahipliğinde düzenlenen Rusya Günü'nde barış ve çok kutuplu dünya mesajları verildi.

Rusya Federasyonu’nun İstanbul Başkonsolosu Andrey Buravov, Rusya Günü münasebetiyle Türkiye-Rusya ilişkilerine ve gündem konularına dair değerlendirmelerde bulundu.

Buravov, Rusya’nın ulusal bayramını tebrik ederek başladığı konuşmasında, “34 yıl önce, 12 Haziran 1990'da, ilk Halk Temsilcileri Kongresi, Rusya'nın Devlet Egemenliği Bildirgesi'ni kabul etti ve tam bir yıl sonra, Rusya Federasyonu'nun ilk başkanlık seçimleri gerçekleşti. Bu tarih, kökleri uzak geçmişe dayanan Rus devletinin modern tarihinin başlangıç noktasını teşkil eder” dedi.

ÇOK KUTUPLU DÜNYA İNŞASI

Buravov, “Yeni Rus Dış Politikası Konsepti'nde belirtildiği gibi bin yılı aşkın bağımsız devlet deneyimi, önceki dönemin kültürel mirası, geleneksel Avrupa kültürü ve Avrasya'nın diğer kültürleriyle derin tarihi bağlar, yüzyıllar boyunca geliştirilen ve farklı halkların, etnik, din ve dil gruplarının uyumlu bir şekilde bir arada yaşamasını sağlayan yetenek, Rusya'nın, özgün bir devlet-medeniyet olarak, Rus halkı ile Rus dünyasının kültürel ve medeni ortaklığını teşkil eden diğer halkları birleştiren geniş bir Avrasya ve Avrupa-Pasifik gücü olarak özel bir konumunu belirler” ifadelerini kullandı.

BARIŞTAN YANAYIZ

Rusya’nın çok kutuplu bir uluslararası sistemin inşa edilmesi için çabaladığını kaydeden Buravov, Rusya'nın güvenliğinin Donbass’tan geçtiğini kaydetti. Ukrayna’daki savaşın sonlanmasını kendilerinin de istediğini kaydeden Buravov, “Rusya’nın çıkarlarını ve mevcut gerçekleri dikkate alan bir çözüme yönelik diyalog ve müzakerelere açığız” ifadelerini kullandı.

İLİŞKİLERDEN MEMNUNUZ

Ankara-Moskova ilişkilerine de değinen Rus elçi, gelişmelerden memnun olduklarını kaydetti. Buravov, “İyi komşumuz Türkiye Cumhuriyeti ile çok yönlü, karşılıklı yarara dayalı ortaklığımızı daha da sürdürmeye ve derinleştirmeye kararlıyız. Türk dostlarımızın, kolektif Batı'nın benzeri görülmemiş baskıları karşısında Rusya-Türkiye ilişkilerinin tüm potansiyelini gerçekleştirmeyi amaçlayan dengeli ve ulusal odaklı politikasını memnuniyetle karşılıyoruz. Ülkelerimizin ve halklarımızın çıkarları doğrultusunda yapıcı, karşılıklı yarar sağlayan işbirliğinin sürdürülmesini ümit ediyoruz” dedi.