Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Medvedev: "Trump'ın davranışları yasa dışı ancak tutarlı"

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, ABD’nin Venezuela’ya yönelik saldırılarının “yasa dışı ancak tutarlı” olduğunu söyledi.

Medvedev, ABD'nin, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores'in kaçırıldığı ve askeri personelle birlikte sivillerin öldürüldüğü saldırıları Rus haber ajansı TASS’a değerlendirdi.

ABD’nin, Rusya’nın bazı eylemlerini eleştirme hakkını kaybettiğini vurgulayan Medvedev, “Maduro, mevcut ABD yönetiminin asıl amacının petrol ve diğer madenleri yağmalamak olduğunu defalarca söylemişti. Trump da zaten bunu gizlemiyor” ifadelerini kullandı.

Medvedev, ABD’nin başka ülkelerin kaynaklarını sürekli hedeflediğine işaret ederek, “Trump'ın davranışının bariz bir şekilde yasa dışı olmasına rağmen tutarlı olduğunu inkar edemezsiniz. O ve ekibi, ülkelerinin ulusal çıkarlarını savunmada çok katılar” dedi.