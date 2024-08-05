Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Şoygu, İran'a gitti

ABD yönetimi İran ve Hizbullah'ın en erken bugün İsrail'e misillemede bulunabileceği uyarısında bulunurken, Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Şoygu Tahran'a gitti.

Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Sergey Şoygu, İranlı üst düzey yetkililerle görüşmek amacıyla Tahran'a geldi.

İsrail'in Beyrut'ta üst düzey Hizbullah komutanlarından Fuad Şükür'ü öldürmesi ve İran'ın başkenti Tahran'da suikasta Hamas Lideri Haniye'nin suikasta uğraması sonrası, Ortadoğu'da gerilim artarken Şoygu, temaslarda bulunmak üzere İran'a gitti.

İran'ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansına göre, Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Şoygu, beraberindeki heyetle İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Ekber Ahmediyan'ın daveti üzerine başkent Tahran'ı ziyaret ediyor.

Detay verilmeksizin Şoygu'nun, Ahmediyan ve diğer İranlı üst düzey yetkililerle bir araya geleceği belirtildi.