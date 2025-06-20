Rusya: Hamaney'e olası bir suikast Pandora'nın kutusunu açar

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, İran''da rejim değişikliği zorlamasının kabul edilemeyeceğini ve İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'e olası bir suikastin "Pandora'nın kutusunu açacağını" ifade etti.

Sky News'a konuşan Peskov, İsrail''in İran'a saldırılarıyla başlayan çatışmaya dair değerlendirmede bulundu.

"KESİNLİKLE ONAYLAMAYIZ"

İsrail'in ABD'nin yardımıyla Hamaney'e suikast düzenlemesi durumunda Rusya''nın tepkisinin çok olumsuz olacağını belirten Peskov, "Bunu kesinlikle onaylamayız" dedi.

Peskov, "(İran'da rejim değişikliği) Hayal bile edilemez. Bu kabul edilemez olmalı, bunun hakkında konuşmak bile herkes için kabul edilemez olmalı" ifadelerini kullandı.

Hamaney'e suikast düzenlenmesi halinde Rusya'nın nasıl bir adım atacağı konusunda herhangi bir açıklama yapmayan Peskov, "Bu İran içinde aşırılıkçı ruh hallerinin doğmasına yol açacak ve (Hamaney'i öldürmekten) bahsedenler bunu akıllarında tutmalı. Pandora'nın kutusunu açacaklar" diye konuştu.

"BİZ OLDUKÇA HOŞGÖRÜLÜYÜZ"

Peskov, durumun son derece gergin ve sadece bölge için değil küresel olarak da tehlikeli olduğunu vurgulayarak, çatışmanın taraflarının genişlemesinin potansiyel olarak daha da tehlikeli olacağı konusunda uyarıda bulundu.

İki ülke arasındaki duruma başka ülkelerin dahil olması olasılığının bölgede başka bir çatışma döngüsü oluşturacağını belirten Peskov, bunun ayrıca gerilimin tırmanmasına da yol açacağını aktardı.

Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in söz konusu çatışmanın sona erdirilmesi için arabuluculuk yapma tekliflerini reddeden Trump’ın "kendi çatışmanızda arabuluculuk yapın" sözlerinin hakaret içermediğini belirtti.

Trump'ın "kendine özgü bir konuşma tarzı ve dili olduğunu" söyleyen Peskov, "Biz oldukça hoşgörülüyüz ve herkesin de bize karşı hoşgörülü olmasını bekliyoruz." dedi.

İSRAİL'İN İRAN'A ŞİDDETLİ SALDIRILARIYLA BAŞLAYAN ÇATIŞMA

İsrail, 13 Haziran'da İran’ın farklı kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda ölürken, toplam sivil kaybı 224 olarak açıklandı.

İran ordusunun İsrail’e balistik füzelerle yaptığı misillemede 25 kişinin öldüğü, 500'den fazla kişinin yaralandığı aktarıldı.

İsrail'in İran'a düzenlediği saldırılardaysa, İran Sağlık Bakanlığı'ndan 15 Haziran'da yapılan açıklamaya göre en az 224 kişinin öldüğü, 1277'den fazla kişinin yaralandığı bildirildi.