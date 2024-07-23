Rusya: Harkiv'de 50'ye yakın Batılı askeri eğitmeni öldürdük

Rusya, Harkiv'de 50'ye yakın Batılı askeri eğitmenin İskender-M füzesiyle etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Mayıs 2024'te yaptığı bir açıklamada, Ukrayna topraklarına gönderilecek Batılı askeri eğitmenlerin doğrudan hedefleri olacağını söylemişti.

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Harkiv bölgesinde Batılı ülkelerden gelen 50'ye yakın askeri eğitmeni İskender-M balistik füzesi ile vurarak etkisiz hale getirdiklerini bildirdi.

Bakanlıktan saldırıya ilişkin yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İskender-M taktik füze sistemi askeri birliği Harkiv bölgesindeki Dergaçi yerleşim biriminde Batılı ülkelerden gelen eğitmen ve paralı savaşçıların bulunduğu geçici konuşlanma noktasına füze saldırısı düzenledi. Saldırı sonucunda 50'ye yakın yabancı eğitmen öldürüldü."

Öldürülen eğitmenlerin kimlikleri bilinmiyor.

Mayıs 2024'te düzenlediği bir basın toplantısında Fransa’nın Ukrayna ordusu askerlerini eğitmek için Ukrayna topraklarına eğitmen göndermesine ilişkin konuşan Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, "Rus Silahlı Kuvvetleri için kesinlikle meşru bir hedef teşkil etmektedirler" ifadelerini kullanmıştı.