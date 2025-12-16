Rusya: Harkiv'de bir yerleşimi ele geçirdik
Rusya birkaç haftadır sürdürdüğü yerleşim yeri ele geçirdik duyurularına bir yenisini daha ekledi. Rusya, Ukrayna'nın Harkiv bölgesindeki Novoplatonovka yerleşimini ele geçirdiğini duyurdu.
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna’da Harkiv bölgesinde Novoplatonovka yerleşim birimini ele geçirdiklerini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna’daki eylemlerine ilişkin bilgi verildi.
Donbas bölgesinde Rusya Silahlı Kuvvetlerinin önemli hatları kontrol altına aldığı belirtilen açıklamada, "Batı birlikleri, aktif operasyonlar sonucunda Harkiv bölgesindeki Novoplatonovka yerleşim birimini kurtardı" ifadesine yer verildi.
Açıklamada, Rus birliklerinin, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerince kullanılan ulaşım altyapı tesislerini, silahlı insansız hava araçları için bir montaj ve depolama tesisini, Ukrayna askerleri ile yabancı paralı savaşçıların bulunduğu 154 geçici konuşlanma alanını ateş altına aldığı kaydedildi.