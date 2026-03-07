Giriş / Abone Ol
Rusya, Harkiv'i vurdu

Rusya'nın Ukrayna'nın Harkiv kentine düzenlediği saldırıda en az 2 kişi hayatını kaybetti. 10 kişi yaralandı. Enkaz altındaki arama kurtarma çalışmaları sürüyor

Dünya
  • 07.03.2026 10:18
  • Giriş: 07.03.2026 10:18
  • Güncelleme: 07.03.2026 10:21
Kaynak: AA
Fotoğraf: AA

Ukrayna'nın Harkiv kentine yönelik düzenlenen Rus saldırısında ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı.

Ukrayna Acil Servisi'nden yapılan açıklamada, saldırıda hedef alınan 5 katlı binada mahsur kalan 4 kişinin kurtarma ekiplerince tahliye edildiği bildirildi.

Olay yerine sevk edilen acil durum ekipleri, enkaz altındaki arama kurtarma çalışmalarını sürdürdü.

