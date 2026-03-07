Rusya, Harkiv'i vurdu
Rusya'nın Ukrayna'nın Harkiv kentine düzenlediği saldırıda en az 2 kişi hayatını kaybetti. 10 kişi yaralandı. Enkaz altındaki arama kurtarma çalışmaları sürüyor
Kaynak: AA
Ukrayna'nın Harkiv kentine yönelik düzenlenen Rus saldırısında ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı.
Ukrayna Acil Servisi'nden yapılan açıklamada, saldırıda hedef alınan 5 katlı binada mahsur kalan 4 kişinin kurtarma ekiplerince tahliye edildiği bildirildi.
Olay yerine sevk edilen acil durum ekipleri, enkaz altındaki arama kurtarma çalışmalarını sürdürdü.