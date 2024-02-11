Rusya, Harkiv kentini vurdu: 3’ü çocuk 5 ölü

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya’nın ‘Shahed’ İHA’larıyla Harkiv’i hedef aldığını ve 3'ü çocuk olmak üzere 5 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.

Rusya'nın Harkiv kentine gerçekleştirdiği İHA saldırısında 5 kişi hayatını kaybetti.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, yaşamını yitirenlerin 3'ünün çocuk olduğunu ve aynı aileden olduğunu belirtti.

Zelenski, 7 yaşındaki Oleksiy’in, 6 yaşındaki Mykhailo’nun ve 7 aylık bebek Pavlo’nun hayatını kaybettiğini ifade etti.

Zelenski, “Bu çocuklar henüz hayatı görmemişlerdi ama Rusların çılgınlığı sonucu öldürüldüler. Başka bir aile daha öldürüldü, bir adam ve eşi. Kurbanların yakınlarına başsağlığı diliyorum. Harkiv'deki kurtarma operasyonu devam ediyor. Aralarında bir çocuğun da bulunduğu 4 kişi kurtarıldı. Düzinelerce insan tahliye edildi. Tüm hizmetler çalışıyor ve etkilenen herkes gerekli yardımı alacak” dedi.