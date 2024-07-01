Rusya, Harkiv’de postaneyi vurdu: 1 ölü, 10 yaralı

Rusya, Ukrayna’nın kuzeyindeki Harkiv kentinde bir postaneyi hedef aldı. Saldırıda, 1 kişi hayatını kaybetti, aralarında 8 aylık bebeğin de bulunduğu 10 kişi yaralandı.

Ukrayna Acil Durumlar Servisi’nden yapılan açıklamada, “Harkiv’de düşman bir postaneye saldırı düzenledi ve saldırı sonrası yangın çıktı. Nova Poshta adlı postanenin bulunduğu bölgeye düzenlenen saldırıda bina hasar aldı. Ayrıca 200 metrekarelik bir alanda yangın çıktı ve bölgedeki 8 kamyon yandı. İlk verilere göre 1 kişi öldü ve aralarında 8 aylık bir çocuğun da bulunduğu 10 kişi yaralandı” denildi.