Rusya, Harkiv’deki bir oteli vurdu: 13 yaralı

Rusya dün akşam iki füzeyle Harkiv’deki bir oteli vurdu, yetkililer biri gazeteci olmak üzere 13 kişinin yaralandığını açıkladı.

Dünya 11.01.2024 10:50 Giriş: 11.01.2024 10:50

Güncelleme: 11.01.2024 10:53 Kaynak: DHA

A- A A+

Fotoğraf: DHA

Rusya, Ukrayna'nın Harkiv kentinde bulunan bir otele füze saldırısı gerçekleştirdi. Saldırıda 13 kişinin yaralandı. Ukrayna Acil Servis kurtarma ekipleri, Rusya’nın iki füzeyle Harkiv kentindeki bir oteli vurduğunu, otel personeli ve misafirler dahil toplamda 13 kişinin yaralandığını açıkladı. Otel misafirlerinden birinin yabancı bir gazeteci olduğunu belirten Ukraynalı yetkililer, saldırının yerel saatle 22.30 sıralarında meydana geldiğini ifade etti. İki füzenin 3 katlı otele ve çevresinde park halindeki araçlara isabet ettiği, araçların yanarak kullanılmaz hale geldiği kaydedildi.