Rusya Harkov'u vurdu: 2 yaralı

Rusya'nın Ukrayna'nın doğusundaki Harkov kentine düzenlediği saldırıda 3 evde yangın çıktığı, bir çocuk ve bir kadının yaralandığı belirtildi.

Dünya 10.05.2024 17:42 Giriş: 10.05.2024 17:42

Güncelleme: 10.05.2024 17:44 Kaynak: İHA

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Fotoğraf: İHA