Rusya Harkov'u vurdu: 2 yaralı
Rusya'nın Ukrayna'nın doğusundaki Harkov kentine düzenlediği saldırıda 3 evde yangın çıktığı, bir çocuk ve bir kadının yaralandığı belirtildi.
Rusya, Ukrayna'nın doğusundaki Harkov kentini vurdu.
Dün gece saatlerinde S-300 füzesiyle yapılan saldırıda 11 yaşındaki bir çocuk ile 72 yaşındaki bir kadının yaralandığı bilgisi paylaşıldı.
Harkov Belediye Başkanı Ihor Terekhov yaptığı açıklamada, yangın çıkan 3 evden 2'sinin kullanılamaz hale geldiğini belirtti. Terekhov, toplam 26 yapıda hasar oluştuğunu ifade etti.
Bölgedeki 80 hanenin elektriksiz kaldığı, 4 evde ise elektik kesintisi yaşandığı kaydedildi.
Olay yerine gelen itfaiye ekibinin alevleri kontrol altına aldığı öğrenildi.
Rusya, mart ayından bu yana Ukrayna'ya yönelik füze ve dron saldırılarını artırdı.