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Rusya Harkov'u vurdu: 2 yaralı

Rusya'nın Ukrayna'nın doğusundaki Harkov kentine düzenlediği saldırıda 3 evde yangın çıktığı, bir çocuk ve bir kadının yaralandığı belirtildi.

Dünya
  • 10.05.2024 17:42
  • Giriş: 10.05.2024 17:42
  • Güncelleme: 10.05.2024 17:44
Kaynak: İHA
Rusya Harkov'u vurdu: 2 yaralı
Fotoğraf: İHA

Rusya, Ukrayna'nın doğusundaki Harkov kentini vurdu. 

Dün gece saatlerinde S-300 füzesiyle yapılan saldırıda 11 yaşındaki bir çocuk ile 72 yaşındaki bir kadının yaralandığı bilgisi paylaşıldı.

Harkov Belediye Başkanı Ihor Terekhov yaptığı açıklamada, yangın çıkan 3 evden 2'sinin kullanılamaz hale geldiğini belirtti. Terekhov, toplam 26 yapıda hasar oluştuğunu ifade etti.

Bölgedeki 80 hanenin elektriksiz kaldığı, 4 evde ise elektik kesintisi yaşandığı kaydedildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekibinin alevleri kontrol altına aldığı öğrenildi.

Rusya, mart ayından bu yana Ukrayna'ya yönelik füze ve dron saldırılarını artırdı.

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