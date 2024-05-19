Rusya Harkov’u vurdu: 5 ölü, 8'i çocuk 16 yaralı
Rusya güçlerinin Ukrayna’nın Harkov kentindeki bir dinlenme tesisine düzenlediği hava saldırısında 5 kişi hayatını kaybederken, 8’i çocuk 16 kişi de yaralandı.
Kaynak: İHA
Rusya Ukrayna’nın kuzeydoğusunda bulunan Harkov kentini vurdu.
Kente bugün (19 Mayıs Pazar) düzenlenen hava saldırısında 5 kişi hayatını kaybederken, 8’i çocuk 16 kişi de yaralandı.
Harkov Bölge Valisi Oleg Sinegubov, 15 dakika arayla 2 patlamanın gerçekleştiğini belirtirken, yaralanan 8 kişinin durumunun ağır olduğunu söyledi.
Sinegubov açıklamasında, “İşgalciler yerel halkın dinlendiği alana saldırdı” ifadelerini kullandı.