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Rusya Harkov’u vurdu: 5 ölü, 8'i çocuk 16 yaralı

Rusya güçlerinin Ukrayna’nın Harkov kentindeki bir dinlenme tesisine düzenlediği hava saldırısında 5 kişi hayatını kaybederken, 8’i çocuk 16 kişi de yaralandı.

Dünya
  • 19.05.2024 15:42
  • Giriş: 19.05.2024 15:42
  • Güncelleme: 19.05.2024 15:46
Kaynak: İHA
Rusya Harkov’u vurdu: 5 ölü, 8'i çocuk 16 yaralı
Fotoğraf: AA (Arşiv)

Rusya Ukrayna’nın kuzeydoğusunda bulunan Harkov kentini vurdu.

Kente bugün (19 Mayıs Pazar)  düzenlenen hava saldırısında 5 kişi hayatını kaybederken, 8’i çocuk 16 kişi de yaralandı.

Harkov Bölge Valisi Oleg Sinegubov, 15 dakika arayla 2 patlamanın gerçekleştiğini belirtirken, yaralanan 8 kişinin durumunun ağır olduğunu söyledi.

Sinegubov açıklamasında, “İşgalciler yerel halkın dinlendiği alana saldırdı” ifadelerini kullandı. 

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