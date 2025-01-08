Rusya hava sahasını kapattı, Azerbaycan'ın uçuşu iptal edildi
Azerbaycan Hava Yollarının Kazan uçuşu iptal edildi. Kararın, Rusya'nın Kazan kenti üzerindeki hava sahasını kapatması nedeniyle alındığı belirtildi.
Kaynak: AA
Azerbaycan Hava Yolları'nın (AZAL) Bakü-Kazan-Bakü uçuşu, Rusya'nın Kazan kenti üzerindeki hava sahasını kapatması nedeniyle iptal edildi.
AZAL'dan yapılan açıklamada, bugün yapılması planlanan Bakü-Kazan-Bakü uçuşunun iptal edildiği bildirildi.
Açıklamada, kararın Kazan üzerindeki hava sahasının kapatılması nedeniyle alındığı kaydedildi.