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Rusya hava sahasını kapattı, Azerbaycan'ın uçuşu iptal edildi

Azerbaycan Hava Yollarının Kazan uçuşu iptal edildi. Kararın, Rusya'nın Kazan kenti üzerindeki hava sahasını kapatması nedeniyle alındığı belirtildi.

Dünya
  • 08.01.2025 09:31
  • Giriş: 08.01.2025 09:31
  • Güncelleme: 08.01.2025 09:34
Kaynak: AA
Rusya hava sahasını kapattı, Azerbaycan'ın uçuşu iptal edildi
Fotoğraf: AA

Azerbaycan Hava Yolları'nın (AZAL) Bakü-Kazan-Bakü uçuşu, Rusya'nın Kazan kenti üzerindeki hava sahasını kapatması nedeniyle iptal edildi.

AZAL'dan yapılan açıklamada, bugün yapılması planlanan Bakü-Kazan-Bakü uçuşunun iptal edildiği bildirildi.

Açıklamada, kararın Kazan üzerindeki hava sahasının kapatılması nedeniyle alındığı kaydedildi.

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