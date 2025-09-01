'Rusya hedef aldı' iddiası: von der Leyen'in uçağı acil iniş yaptı

Bulgaristan ziyaretinde GPS erişimini kaybeden Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in uçağına Rusya'nın elektronik sinyallerle müdahalede bulunduğu değerlendiriliyor.

AB Komisyonu sözcülerinden Arianna Podesta'nın verdiği bilgiye göre von der Leyen'in uçağı, dün ziyaret ettiği Bulgaristan’daki havalimanına yaklaşırken GPS erişimini kaybetti.

Uçak sorunsuz yere indirilirken Bulgar yetkililer, müdahalenin Rusya tarafından gerçekleştirildiğinden şüphelendiklerini belirtti.

"BU DURUM, UKRAYNA'YA DESTEĞİMİZDEKİ KARARLILIĞI GÜÇLENDİRECEKTİR"

Podesta, "Tehdit ve yıldırmanın Rusya'nın düşmanca eylemlerinin düzenli bir parçası olduğunun farkındayız. Bu durum, savunma kabiliyetlerimizi artırma ve Ukrayna'ya destek verme konusundaki sarsılmaz kararlılığımızı daha da güçlendirecektir" ifadelerini kullandı.

Von der Leyen'in Bulgaristan ziyaretinin Rusya'ya komşu AB ülkelerine düzenlediği bir dizi seyahatin parçası olduğunu belirten Podesta, bu olayla von der Leyen'in Rusya'dan gelen günlük bazdaki tehdidi ilk elden deneyimlediğini vurguladı.

Podesta, "AB, savunmaya ve Avrupa'nın hazırlığına yatırım yapmaya devam edecektir." değerlendirmesini yaptı.