Rusya, Hindistan'da zırh delici mermi üretecek
Rusya'da devlet savunma sanayi şirketi Rostec'in Hindistan'da, Rus yapımı muharebe tankları için zırh delici mermi üretileceğini açıklandı. Rostec'in Hindistan'da barut üretmeyi de planladığı belirtildi.
Kaynak: AA
Rusya, Hindistan'da, Rus yapımı muharebe tankları için zırh delici mermi üretileceğini bildirdi.
Devlet savunma sanayi şirketi Rostec'ten yapılan yazılı açıklamada, Hindistan'da "Mango" adı verilen zırh delici mermilerin üretileceği kaydedildi.
Mango'nun Rus yapımı T-72 ve T-90 model tanklarda kullanıldığına işaret edilen açıklamada, söz konusu tankların Hindistan ordusunda da bulunduğu belirtildi.
Açıklamada, Rostec'in Hindistan'da barut üretmeyi de planladığı bilgisine yer verildi.