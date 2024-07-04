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Rusya, Hindistan'da zırh delici mermi üretecek

Rusya'da devlet savunma sanayi şirketi Rostec'in Hindistan'da, Rus yapımı muharebe tankları için zırh delici mermi üretileceğini açıklandı. Rostec'in Hindistan'da barut üretmeyi de planladığı belirtildi.

Dünya
  • 04.07.2024 15:38
  • Giriş: 04.07.2024 15:38
  • Güncelleme: 04.07.2024 15:38
Kaynak: AA
Rusya, Hindistan'da zırh delici mermi üretecek
Fotoğraf: AA

Rusya, Hindistan'da, Rus yapımı muharebe tankları için zırh delici mermi üretileceğini bildirdi.

Devlet savunma sanayi şirketi Rostec'ten yapılan yazılı açıklamada, Hindistan'da "Mango" adı verilen zırh delici mermilerin üretileceği kaydedildi.

Mango'nun Rus yapımı T-72 ve T-90 model tanklarda kullanıldığına işaret edilen açıklamada, söz konusu tankların Hindistan ordusunda da bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, Rostec'in Hindistan'da barut üretmeyi de planladığı bilgisine yer verildi.

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