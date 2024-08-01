Rusya ile ABD arasındaki esir takası Ankara'da gerçekleşti

Ankara'da 7 ayrı ülkenin cezaevlerindeki 26 kişinin karşılıklı değişimini içeren esir takası gerçekleşti. MİT'in koordine ettiği operasyonda takas edilen isimler arasında The Wall Street Journal muhabiri Evan Gershkovich, ABD Deniz Piyadesi Paul Whelan ve FSB subayı Vadim Krasikov gibi isimler yer aldı.

ABD, Almanya, Polonya, Slovenya, Norveç, Rusya ve Belarus cezaevlerinde bulunan 26 kişinin karşılıklı değişimini içeren takas operasyonu Milli İstihbarat Başkanlığı (MİT) koordinasyonuyla Ankara'da gerçekleşti.

AA'nın güvenlik kaynaklarından aktardığına göre, Ankara'da gerçekleşen takas operasyonu kapsamında, ABD'den 2, Almanya, Polonya, Slovenya, Norveç ve Rusya'dan birer uçak olmak üzere 7 uçak ile 26 kişi Türkiye'ye nakledildi.

Operasyon kapsamında, 2'si çocuk 10 rehinenin Rusya'ya, 13 rehinenin Almanya'ya, 3 rehinenin de ABD'ye nakli sağlandı.

TAKAS EDİLEN İSİMLER

Ankara'da takas edilen isimler arasında Rusya'da cezaevinde bulunan The Wall Street Journal muhabiri Evan Gershkovich ile ABD Deniz Piyadesi Paul Whelan, Belarus’ta cezaevinde bulunan Almanya vatandaşı paralı asker Rico Krieger, Rus muhalif İlya Yashin ve Almanya'da cezaevinde bulunan FSB subayı Vadim Krasikov gibi isimler yer aldı.

Takas yapılacak rehine sayısının çok olması nedeniyle şahısların tamamı MİT personelleri gözetiminde uçaklardan alınarak güvenli alanlara intikal ettirildi.

Taraf ülkelerin tasdik işlemlerinin tamamlanması, rehinelerin sağlık kontrolleri ve talep edilen diğer ihtiyaçların karşılanması sonrasında rehineler gidecekleri ülkelerin uçaklarına MİT'in onayı ve talimatlarıyla yerleştirildi. Taraf ülkelerin uçaklarının dönüşü de yine MİT'in onayıyla gerçekleştirildi.