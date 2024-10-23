Rusya ile Belarus, NATO'ya karşı askeri savunma alanındaki işbirliğini güçlendiriyor

Rusya Savunma Bakanı Andrey Belousov ve Belarus Savunma Bakanı Viktor Hrenin, NATO'nun eylemlerine karşı askeri savunma alanındaki işbirliğini güçlendirmeye devam edeceklerini belirtti.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Rus ve Belaruslu askeri yetkililer, Belarus'un başkenti Minsk'te düzenlenen toplantıda bir araya geldi.

Toplantıya, Rusya Savunma Bakanı Belousov ile Belarus Savunma Bakanı Hrenin de katıldı.

Toplantıda konuşan Belousov, iki ülkenin askeri savunma alanındaki ilişkilerine değinerek, "Ülkelerimizin askeri işbirliğini aktif şekilde güçlendirmeye devam ediyoruz. Bu, özellikle Batı'nın baskı uyguladığı ve NATO'nun Rusya-Belarus Birlik Devleti sınırlarında düşmanca eylemlerde bulunduğu dönemde önemli. İttifakın koalisyon güçlerinin sayısı ve savaş eğitim ve keşif faaliyetlerini artıyor." dedi.

Belarus Savunma Bakanı Hrenin ise Rusya ile askeri konularda yaklaşımların örtüştüğünü belirterek, "Batı ile Doğu'nun karşı karşıya geldiği bu zor dönemde devletlerimizin egemenliği ve bağımsızlığının korunması amacıyla işbirliği düzeyini korumaya ve daha da derinleştirmeye devam edeceğiz." dedi.