Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Rusya ile Ukrayna arasında esir takası gerçekleştirildi

Rusya ile Ukrayna arasında yapılan esir takası kapsamında 146 Rus ve 146 Ukraynalı askerin serbest bırakıldığı bildirildi.

Dünya
  • 24.08.2025 17:11
  • Giriş: 24.08.2025 17:11
  • Güncelleme: 24.08.2025 17:12
Kaynak: AA
Rusya ile Ukrayna arasında esir takası gerçekleştirildi
Fotoğraf: AA (Ekran görüntüsü)

Rusya ile Ukrayna arasındaki esir takasında 146 Rus ve 146 Ukraynalı asker serbest bırakıldı.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, esir takasının Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) arabuluculuğunda gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, 146 Rus askeri ile aynı sayıda Ukraynalı askerin takas edildiği kaydedildi. Ayrıca, Kursk bölgesi sakinlerinden 8 Rus vatandaşının da serbest bırakıldığı ifade edildi.

Serbest bırakılan Rus askerlerinin Belarus'ta bulunduğu, gerekli tıbbi ve psikolojik desteğin sağlandığı aktarılan açıklamada, askerlerin bakanlığa ait sağlık merkezlerinde tedavi görmek üzere Rusya'ya ulaştırılacağı bildirildi.

BirGün'e Abone Ol