Rusya ile Ukrayna arasında esir takası yapıldı

Rusya ile Ukrayna arasında yapılan esir takası kapsamında 90 Rus ve 90 Ukraynalı askerin serbest bırakıldığı bildirildi.

Dünya 25.06.2024 22:14 Giriş: 25.06.2024 22:14

Güncelleme: 25.06.2024 22:17 Kaynak: AA

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