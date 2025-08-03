Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışmalar şiddetleniyor

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta, çatışmalar son günlerde şiddetlendi.

İki ülke arasında barış müzakereleri düzenlenirken bir yandan da çatışmalar şiddetleniyor.

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'ya ait 112 insansız hava aracının (İHA) hava savunma sistemleri tarafından imha edildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Ukrayna’nın İHA’larla Rus topraklarına saldırı düzenlediği belirtildi.

Dün yerel saatle 20.00’den bugün 04.40’a kadar toplam 112 İHA’nın hava savunma sistemlerince düşürüldüğü kaydedilen açıklamada, bu İHA’ların Rostov, Krasnodar, Voronej, Ryazan, Samara, Penza, Belgorod ve Lipetsk bölgeleri ile Azak Denizi, Karadeniz ve ilhak edilen Kırım üzerinde vurulduğu ifade edildi.

HERSON KENTİNE SALDIRI

Ukrayna'nın Herson Bölgesel Askeri Yönetimi, dün Rus ordusunun Herson kentine insansız hava araçları (İHA) ile saldırı düzenlediğini bildirdi.

Yapılan açıklamada, saldırıda ölen ya da yaralanan olup olmadığına ilişkin bilgi verilmezken, yerleşim yerlerinde hasar meydana geldiği belirtildi.

Ukrayna'nın Herson kentinde, Rusya'nın düzenlediği saldırı sonrası üç özel konut ile bir apartman binasında yangın çıktı.

Öte yandan Ukrayna Acil Durumlar Servisi, bugün Herson kentinde Rusya tarafından düzenlenen hava saldırısında konutların hedef alındığı açıkladı.

İKİ KENTE SALDIRILAR

Rusya, dün Ukrayna'nın doğusundaki Druzhkivka ve Kostiantynivka kentlerine saldırı düzenledi.

Druzhkivka’da pazar yerine yapılan insansız hava aracı (İHA) saldırısında çıkan yangın, Ukraynalı acil servis ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

Saldırı sonucu birçok dükkânda hasar oluştu, bazı vatandaşlar yanan iş yerlerinden eşyalarını kurtarmaya çalıştı.

UKRAYNA: DİZİ ÖNEMLİ TESİSE SALDIRILAR DÜZENLENDİ

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, dün Rusya’da orduya destek verdiğini öne sürdükleri bazı hedeflere yönelik saldırılar düzenlediklerini açıkladı.

Ukrayna ordusu, Telegram üzerinden yaptığı açıklamada, Rusya’daki bazı hedeflerin vurulduğunu duyurdu.

"Rusya'da bir dizi önemli tesise saldırılar düzenlendi" ifadesi kullanılan açıklamada, şunlar kaydedildi: "Ukrayna savunma kuvvetleri, devletimize karşı silahlı saldırıyı destekledikleri doğrulanmış Rus hedeflerini 2 Ağustos gecesinde başarıyla vurdu."

Açıklamada, Rusya'nın iki gün önce Ukrayna'ya yönelik yoğun hava saldırısı düzenlediği hatırlatılarak "Bu saldırı, Ukrayna şehirlerinde sivillerin ölümüne ve yaralanmasına yol açan son terör saldırılarına verilen bir yanıttır" ifadesine yer verildi.

Rusya’daki "Ryazan" ve "Novokuibyşevsk" petrol rafinerilerine saldırılar yapıldığı aktarılan açıklamada, Voronej bölgesindeki "Anna Nefteprodukt" yakıt ve madeni yağ tesisine de saldırı yapıldığı belirtildi.

Rusya'nın Penza bölgesinde, telekomünikasyon sistemleri, kriptografik iletişim ekipmanları ve askeri teçhizat için baskılı devre kartları üreten "Penza Üretim Birliği Elektropribor" tesisine insansız hava araçları (İHA) saldırısı düzenlendiği bildirildi.

Saldırıların; Ukrayna İnsansız Sistemler Kuvvetleri, Ukrayna Ordusu Özel Harekat Kuvvetleri ve Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) birimleri tarafından, Ukrayna Savunma Bakanlığı İstihbarat Ana Müdürlüğü (GUR) ile işbirliği içinde gerçekleştirildiği aktarıldı.