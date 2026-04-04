Rusya, İran'daki Buşehr Nükleer Enerji Santrali'nden 198 kişiyi tahliye etti

Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom'un Genel Müdürü Alexey Likhachev, İran'ın güneyindeki Basra Körfezi'nde bulunan Buşehr Nükleer Enerji Santrali'nden 198 kişinin tahliye edildiğini bildirdi.

Likhachev, Rusya'nın Yekaterinburg şehrinde, ABD ve İsrail'in gün içinde saldırı düzenlediği Buşehr Nükleer Enerji Santrali'ndeki duruma ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Santralden ana tahliye sürecini başlattıklarını belirten Likhachev, "Otobüsler santralden İran-Ermenistan sınırına doğru yola çıktı. Tam olarak 198 kişi, bu en büyük tahliye operasyonu" dedi.

Likhachev, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de santraldeki gelişmelere ilişkin sürekli bilgilendirildiğini söyledi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova da santrale düzenlenen son saldırıya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, gelişmelerden ötürü endişe duyduklarını vurgulayarak, "İnsan kayıplarına neden olan bu canice eylemi şiddetle kınıyoruz" ifadesini kullandı.

Saldırıları "yasa dışı ve pervasız" şeklinde tanımlayan Zaharova, "Rusya, santraldeki durumun tehlikeli bir eşiğe yaklaştığına dair uluslararası toplumun ve geniş dünya kamuoyunun dikkatini çekmek için her türlü çabayı göstermektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Rosatom, santralden daha önce de tahliyeler yapıldığını açıklamıştı.

ABD ve İsrail'in bugün Buşehr Nükleer Enerji Santrali'ne düzenlediği saldırıda bir kişi hayatını kaybetmişti.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi de açıklamasında, saldırıdan derin endişe duyduğunu belirterek nükleer enerji santrali sahaları ve çevresindeki alanların asla hedef alınmaması gerektiğini vurgulamıştı.