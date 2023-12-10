Rusya: İsrail'in Hamas'ı gerekçe göstererek Filistin halkını toplu cezalandırması kabul edilemez

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İsrail'in Hamas'ı gerekçe göstererek Filistin halkını toplu cezalandırmasının kabul edilemeyeceğinin altını çizerek, Gazze Şeridi için uluslararası gözlem misyonu çağrısında bulundu.

Lavrov, "Ortak Bir Gelecek İnşa Etmeye Doğru" temasıyla Katar'da düzenlenen 21. Doha Forumu'nda konuştu.

Hamas'ın 7 Ekim'de İsrail'e düzenlediği saldırının sebepsiz olmadığına işaret eden Lavrov, söz konusu saldırının aslında uzun yıllar boyunca devam eden abluka ve Filistin devletinin kurulmasıyla ilgili içi doldurulmayan vaatlerin ardından gerçekleştiğini kaydetti.

Filistin devletinin kurulmamasının Orta Doğu'da aşırılığı en çok körükleyen unsur olduğunu yıllarca İsraillilere anlatmaya çalıştıklarını dile getiren Lavrov, Filistin devleti statüsünün çözüme kavuşturulmamasın bölgedeki en tehlikeli faktör olduğunu belirtti.

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, "Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile Gazze'de bir uluslararası gözlem misyonu olması gerektiğini konuştuk. Gazze Şeridi'nde insani ateşkesin sağlanması için uluslararası tüm baskılara başvurulması gerektiğini de ele aldık." diye konuştu.