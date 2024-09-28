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Rusya: “İsrail’in Hizbullah lideri Nasrallah’ı öldürmesini şiddetle kınıyoruz”

Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından Hizbullah lideri Seyyid Hasan Nasrallah’ın öldürülmesinin ardından yapılan açıklamada, “İsrail’in Hizbullah lideri Nasrallah’ı öldürmesini şiddetle kınıyoruz. İsrail’i Lübnan’daki çatışmaları durdurmaya çağırıyoruz" denildi.

Spor
  • 28.09.2024 18:40
  • Giriş: 28.09.2024 18:40
  • Güncelleme: 28.09.2024 18:42
Kaynak: İHA
Rusya: “İsrail’in Hizbullah lideri Nasrallah’ı öldürmesini şiddetle kınıyoruz”
AA


İsrail’in dün Lübnan’da gerçekleştirdiği saldırının ardından bugün Hizbullah lideri Seyyid Hasan Nasrallah’ın öldürüldüğü açıklaması dünyada yankı uyandırdı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "İsrail’in Hizbullah lideri Nasrallah’ı öldürmesini şiddetle kınıyoruz. İsrail’i Lübnan’daki çatışmaları durdurmaya çağırıyoruz” denildi.

Bakanlık ayrıca, “Bu zorlayıcı eylem Lübnan ve tüm Orta Doğu için daha da dramatik sonuçlar doğurabilir” ifadeleri kullanıldı.

Hizbullah lideri Nasrallah, İsrail saldırısında öldürüldü
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