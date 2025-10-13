Rusya istihbarat servisi duyurdu: Savunma Bakanlığı'nın üst düzey yetkilisine yönelik saldırı engellendi

Rusya istihbaratı Moskova'da Savunma Bakanlığı'nın üst düzey bir ismine yönelik saldırının engellendiğini duyurdu.

FSB'den yapılan açıklamada, Orta Asya ülkesi vatandaşı ile 3 Rus vatandaşının gözaltına alındığı belirtildi.

Rusya istihbaratından yapılan açıklamada saldırının IŞİD ve Ukrayna istihbaratı tarafından gerçekleştirilmek istendiği öne sürüldü.

Açıklamada, "Ukrayna'nın özel servisleri ve terör örgütü IŞİD yöneticileriyle planladığı terör saldırısı engellendi. Saldırının, Moskova'nın yoğun bölgelerinden birinde düzenlenmesi planlanıyordu. Saldırıyı gerçekleştirecek Orta Asya ülkesi vatandaşı, IŞİD üyesi Sayidakbar Gulomov tarafından devreye sokuldu" ifadeleri kullanıldı.

Saldırıyı planlayanlara arasında yer alan 1979 doğumlu Gulomov'un, 17 Aralık 2024'te Moskova'da Rusya Silahlı Kuvvetleri Radyasyon, Kimyasal ve Biyolojik Savunma Kuvvetleri Komutanı İgor Kirillov'un ölümüyle sonuçlanan bombalı suikast suçuna karıştığı, Rusya ve Özbekistan tarafından uluslararası arananlar listesine yer aldığı kaydedildi.

Gözaltına alınanların suçunu itiraf ettiği belirtilen açıklamada, söz konusu şahıslara yönelik soruşturma başlatıldığı aktarıldı.