Rusya Kara Kuvvetlerine yeni komutan atandı

Rusya'da Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na Korgeneral Andrey Mordviçev atandı.

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Rusya Savunma Bakanı Andrey Belousov başkent Moskova'da askeri yetkililerle görüştü.

Belousov, Kara Kuvvetleri Komutanlığına atanan Korgeneral Mordviçev'i yetkililere tanıttı.

Burada konuşma yapan Belousov, Mordviçev'in Ukrayna'daki "özel askeri operasyonda" yer aldığını ve askeri alanda deneyimli olduğunu söyledi.

ANDREY MORDVİÇEV KİM?

1976 doğumlu Mordviçev, 1997'de Sibirya Askeri Bölgesi Novosibirsk Yüksek Komuta Okulundan, 2006'da ise Silahlı Kuvvetleri Askeri Akademisinden mezun oldu.

Çeşitli görevlerde yer alan Mordviçev, 2023'ten bu yana Rusya'nın Merkez Askeri Grubu Komutanlığı görevini üstlendi.

Birçok ödüle layık görülen Mordviçev, Rusya Kahramanı ünvanına sahip.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 15 Nisan'da imzaladığı kararnameyle, Kara Kuvvetleri Komutanı Oleg Salyukov, görevden alınarak Rusya Güvenlik Konseyi Sekreter Yardımcısı olarak atanmıştı.