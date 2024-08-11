Rusya, Kiev bölgesini vurdu: 2 ölü, 3 yaralı

Rusya'nın Ukrayna'nın kontrolünde olan Kiev bölgesine yaptığı saldırıda 2 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi ise yaralandı.

Ukrayna Acil Durumlar Servisi, Rusya’nın düzenlediği saldırıda biri çocuk 2 kişinin hayatını kaybettiğini, biri çocuk 3 kişinin de yaralandığını duyurdu.

Açıklamada, “Kiev bölgesinde düşman füze saldırısı sonucu ölen siviller, bir erkek ve bir çocuk. Dün gece füze parçaları Brovary bölgesindeki özel konutların üzerine düştü. Aralarında 13 yaşında bir çocuğun da bulunduğu 3 kişi ağır yaralandı. 35 yaşında bir adam ve 4 yaşındaki oğlu binanın enkazı altında kaldı. Ne yazık ki arama kurtarma çalışmaları sırasında ölü bulundular” denildi.