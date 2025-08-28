Rusya, Kiev'e hava saldırısı düzenledi

Rus ordusu, Ukrayna'nın başkenti Kiev’e hava saldırısı düzenledi.

Hava saldırısında 3’ü çocuk 14 kişi hayatını kaybetti, onlarca kişi yaralandı.

Saldırının ardından birçok bina hasar gördü.

RUSYA: UKRAYNA'DA ASKERİ SANAYİ İŞLETMELERİNİ VURDUK

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'da Kinjal hipersonik füzeler dahil yüksek hassasiyetli silahlarla askeri sanayi işletmeleri ve hava üslerini vurduklarını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada Rus ordusunun Ukrayna'daki eylemlerine ilişkin bilgi verildi.

Rus ordusunun Donbas'ta bazı önemli yerleri ele geçirdiği belirtilen açıklamada, "Güney askeri birliklerinin kararlı eylemleri sonucunda Donetsk Halk Cumhuriyeti'nde Nelepovka yerleşim birimi kurtarıldı" ifadeleri yer aldı.

Rusya Silahlı Kuvvetlerinin bu gece Ukrayna'daki bazı hedefleri vurduğu aktarılan açıklamada, "Rus ordusu, Kinjal hipersonik aerobalistik füzeler dahil olmak üzere havadan fırlatılan yüksek hassasiyetli uzun menzilli silahlarla ve insansız hava araçlarıyla Ukrayna askeri sanayi işletmeleri ve askeri hava üslerine yönelik grup saldırısı düzenlendi" ifadeleri kullanıldı.

Saldırının hedeflerine ulaştığı kaydedilen açıklamada, belirlenen tüm hedeflerin vurulduğuna işaret edildi.

Ayrıca açıklamada, Ukrayna birliklerinin ve yabancı paralı savaşçıların geçici konuşlandığı 153 yerin ateş altına alındığı, hava savunma sistemleriyle Ukrayna'ya ait bir adet Su-27 savaş uçağının düşürüldüğü belirtildi.