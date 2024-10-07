Rusya Kiev'e, Ukrayna Kırım'a İHA saldırısı düzenledi

Kiev Şehri Askeri İdare Başkanı Sergey Popko, idarenin Telegram hesabından yaptığı açıklamada, Rus ordusunun bu sabah başkent Kiev'e füze saldırı düzenlediğini duyurdu.

Popko, Rus MİG-31K bombardıman uçağından Kiev'e yönelik Kh-47M2 "Kinjal" füzelerinin fırlatıldığını ifade etti.

Popko, havada imha edilen füze parçalarının Kiev'in Solomyansk ile Holosiyvka ilçelerine düştüğünü aktararak, "Şimdilik elde edilen bilgilere göre kentte herhangi bir hasar veya can kaybı yok. Detaylar netleşiyor" ifadesini kullandı.

Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko da Telegram hesabından yaptığı açıklamada, Rus saldırısı sonucu füze parçalarının kentin birkaç ilçesinde düştüğünü kaydederek, yaralı olup olmadığı ve hasara ilişkin çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

Ayrıca, Kiev Şehri Askeri İdaresi’nin Telegram kanalından yapılan yazılı açıklamaya göre, Rus ordusu gece saatlerinde de Kiev'e insansız hava araçlarıyla (İHA) ile saldırı düzenledi.

Tüm İHA'ların havada imha edildiği aktarılan açıklamada, saldırı sonucu hasar veya can kaybı hakkında bir bilgi olmadığı belirtildi. Açıklamada, ekim ayında Rusların Kiev'e dördüncü kez İHA saldırısı düzenlediği bilgisi verildi.

UKRAYNA: RUS ORDUSUNA HİZMET EDEN PETROL DEPOSUNU VURDUK

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı ise Ukrayna ordusunun, Rusya'nın yasa dışı ilhak ettiği Kırım'daki Feodosiya'da bulunan bir deniz petrol deposuna saldırı düzenlediği duyurdu.

Açıklamada, Feodosiya'da Rus ordusuna hizmet eden tesise düzenlenen "başarılı" saldırı sonucu petrol deposunun yakınında yangın çıktığı belirtildi.

Açıklamada, saldırı düzenlenen terminalin, Kırım'da Rus ordusunun ihtiyaçlarını karşılamak için kullanılan petrol ürünlerinin aktarımı açısından en büyük tesis olduğu kaydedildi.

UKRAYNA'DAN KIRIM’A İHA SALDIRISI

Rusya Savunma Bakanlığı ise Ukrayna'nın, Kırım ve güneydeki sınır bölgelerine 21 İHA saldırdığını duyurdu.

Bakanlıktan, saldırıya ilişkin yapılan açıklamada, "Kiev rejiminin gece saatlerinde Rusya Federasyonu topraklarındaki hedeflere yönelik uçak tipi İHA'lar kullanarak terör saldırısı girişimleri durduruldu" ifadesi kullanıldı.

Rus hava savunma sistemlerinin, 21 İHA'yı imha ettiği belirtilen açıklamada, Kırım'da 12, Kursk bölgesinde 6, Belgorod, Bryansk ve Voronej bölgelerinde birer İHA'nın düşürüldüğü kaydedildi.

EN YOĞUN ÇATIŞMALAR DONETSK BÖLGESİNDE

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Ukrayna'da cephe hattında son bir günde 141 çatışma yaşandı.

En sıcak çatışmaların ülkenin Donetsk bölgesinde meydana geldiği kaydedilen açıklamada, Rus ordusunun bölgedeki Pokrovsk ve Kurakhiv şehirleri yönlerinde ilerlemeye çalıştığı aktarıldı.