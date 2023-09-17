Rusya: Kiev'in Moskova ve Kırım'a İHA'larla saldırı girişimleri engellendi

Ukrayna'nın Moskova'ya ve Kırım yarımadasına İHA'larla saldırı girişiminde bulunduğu bildirildi. Rusya Savunma Bakanlığı, saldırı girişimlerinin engellendiğini ve İHA'ların imha edildiğini ifade etti.

Dünya 17.09.2023 09:43 Giriş: 17.09.2023 09:43

Güncelleme: 17.09.2023 09:45 Kaynak: AA

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