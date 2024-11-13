Rusya, Konya'dan tavuk eti ve yumurta ithalatına kısıtlama getirdi

Rusya, 12 Kasım 2024 tarihinden itibaren Konya'dan kümes hayvanı eti ve yumurta ithalatına geçici kısıtlamalar getirdi.

Rusya Federal Veteriner ve Bitki Sağlığı Gözetimi Servisi (Rosselkhoznadzor) internet sitesinde yayımlanan bilgilendirme mesajında ayrıca Konya'dan Rusya toprakları üzerinden canlı kümes hayvanlarının geçişinin de kısıtlandığını belirtildi.

Sputnik'te yer alan habere göre, yayımlanan belgede şu ifadeler yer aldı:

"12 Kasım 2024 tarihinden itibaren Türkiye topraklarında yüksek patojenik kuş gribi virüsleriyle enfeksiyona ilişkin epizootik durumun kötüleşmesiyle bağlantılı olarak, Türkiye'nin Konya ilinden Rusya Federasyonu'na aşağıdaki ürünlerin ithalatına geçici kısıtlamalar getirilmiştir: Canlı kümes hayvanları, kuluçkalık ve yenilebilir yumurtalar, kümes hayvanları eti, kümes hayvanlarından elde edilen hazır et ürünleri ve her türlü kümes hayvanı ürünleri."

CANLI KÜMES HAYVANLARININ GEÇİŞİ KISTLANDI

Söz konusu belgede, Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü'nün Karasal Hayvan Sağlığı Kodu hükümlerine uygun olarak kuş gribi virüslerini yok eden işleme tabi tutulan malların ise hariç tutulduğu ifade edildi.

Bitkisel kökenli, kimyasal ve mikrobiyolojik sentezli yem ve yem katkı maddeleri hariç kuşlar için yem ve yem katkı maddelerine de geçici kısıtlamalar getirildiği aktarıldı. Buna ek olarak, canlı kümes hayvanlarının yukarıda belirtilen bölgelerden Rusya toprakları üzerinden transit geçişi de kısıtlandı.

2 ŞEHİRDE KUŞ GRİBİ GÖRÜLDÜ

2 Kasım'da Konya'nın Meram ilçesinde yumurta üretimi yapan bir işletmede kuş gribi vakası tespit edilmişti.

Bakanlık, söz konusu tespitin ardından vakanın 'münferit' olduğu açıklamasında bulunmuştu. Ancak Konya'da bir üretim çiftliğinde baş gösteren kuş gribi, daha sonra Eskişehir'de de görülmüştü.