Rusya: Kursk bölgesinde Nikolskiy yerleşim birimini geri aldık

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun Kursk bölgesindeki faaliyetleri hakkında bilgi paylaşıldı.

Bölgede, Rusya ve Ukrayna askerleri arasında çatışmaların sürdüğü kaydedilen açıklamada, "Kuzey Askeri Grubu birliklerinin saldırıları sonucunda bölgedeki Nikolskiy yerleşim birimi kurtarıldı" ifadesine yer verildi.

Açıklamada, Ukrayna ordusunun Ağustos 2024'ten bu yana Kursk yönünde yaklaşık 63 bin 835 askerini, 382 tankını, 290 piyade savaş aracını, 247 zırhlı personel taşıyıcısını ve 2 bin 72 zırhlı aracını kaybettiği belirtildi.

Bakanlık, dün Kursk bölgesinde Orlovka ve Pogrebki yerleşim birimlerini geri aldıklarını bildirmişti.

Rusya Genelkurmay Başkan Yardımcısı Sergey Rudskoy da geçen hafta yaptığı açıklamada, Kursk bölgesinde Ukrayna ordusunun ele geçirdiği toprakların yüzde 64'ünü geri aldıklarını kaydetmişti.

Ukraynalı askerlerin, 6 Ağustos 2024'te Rus toprağı Kursk bölgesine girmesinin ardından iki ülke orduları arasında başlayan çatışmalar sürüyor.