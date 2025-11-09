Rusya limana girmesine izin vermemişti: Yolcu gemisi Trabzon'a geri döndü

Trabzon – Soçi seferini yapmak üzere yola çıkan ve Rusya tarafından limana girişine izin verilmeyen “Sea Bridge” adlı feribot Trabzon’a geri döndü.

Rus basınında yer alan bilgilere göre 6 Kasım sabahından beri Soçi açıklarında bekleyen feribot, “güvenlik prosedürüne göre eksik onaylar” gerekçesiyle limana alınmamıştı.

14 yıl sonra yeniden başlayan Trabzon – Soçi yolcu seferlerinin ilki, Rusya’nın kısıtlamaları nedeniyle gerçekleştirilemedi. Feribot, Soçi açıklarında demir atarak üç gün bekledikten sonra bugün akşam saatlerinde Trabzon’a geri döndü.

RIA Novosti isimli haber kuruluşuna konuşan feribot yolcuları, gemide 2’si T.C. vatandaşı 20 yolcu olduğunu, diğer yolcuların çoğunlukla Rusya vatandaşı olduğunu belirtmişti. Yolcular, gemide kronik hastalığı bulunanlar olduğunu ve hijyen malzemesi eksikliği yaşandığını söylemişti.

"BİZ ACABA RUS GEMİLERİNE AYNI MUAMELEYİ BURADA UYGULAYACAK MIYIZ?"

CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez, yolcu gemisinin Rusya tarafından limana alınmamasına tepki gösterdi. Suiçmez, “Turizme olumlu katkı sağlayacak olan bu girişim niye engellenmiştir? Ulaştırma Bakanlığımız, Dışişleri Bakanlığımız bu problemi şimdiye kadar yani 3 gün boyunca niye çözememişler?” diyerek bakanlıklardan bilgi talep etti. Suiçmez, Trabzon’dan yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Trabzon'la Soçi turizm ticaret seferleri başlamıştı. Trabzon'dan hareket eden Soçi'deki limana gidecek olan turizm gemisi üç gün Soçi açıklarında tutuldu. Ve bu turizm gemisinde bomba aramaları da yapıldı. Buna rağmen oranın valisinin izin vermemesi nedeniyle maalesef gemi bugün akşama doğru tekrar Trabzon Limanı'na geri dönmek zorunda kaldı.

Arkada gördüğünüz gemi şimdi limana girdi ve yolculuğunu Soçi'ye gitmeden ilk seferini tamamlamış oldu. Biz şimdi buradan sesleniyoruz: Turizme olumlu katkı sağlayacak olan bu girişim niye engellenmiştir? Ulaştırma Bakanlığımız, Dışişleri Bakanlığımız bu problemi şimdiye kadar yani 3 gün boyunca niye çözememişler? Gerekli izinler alınmış olmasına rağmen bu seferin engellenmesinin nedeni nedir? Üstelik bu gemide güvenlik nedeniyle hiçbir araç taşımamıştır. Sadece 20 kişilik bir yolcu kapasitesiyle hareket etmiştir ve bunlar da Rus yolculardır. Öyleyse niye böyle bir engelleme yapılmıştır? Biz bunun cevabını hem Dışişleri Bakanlığı’ndan hem de Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından bekliyoruz. Biz acaba Rus gemilerine aynı muameleyi burada uygulayacak mıyız? Limanlarımızda bomba araması yaptıracağız mı? Beklentimiz kamuoyunda oluşan bu soruların bir an önce ilgili bakanlıklar tarafından giderilmesidir"