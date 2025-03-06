Rusya: Macron özlenmeyecek

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Rusya’yı Avrupa ve Fransa için tehdit oluşturmakla suçlayan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’a sosyal medya hesabı üzerinden yanıt verdi.

Macron’un ismini "Micron" şeklinde yazan Medvedev, "Micron’un kendisi bir tehdit oluşturmuyor. Kendisi en geç 14 Mayıs 2027’de sonsuza kadar ortadan kaybolacak ve özlenmeyecek" görüşünü paylaştı.

Macron, dün (5 Mart Çarşamba) gerçekleştirdiği ulusa sesleniş konuşmasında Rusya'nın 2030'a kadar ordusunu 40 milyar eurodan fazla harcamayla 3 bin tank ve 300 savaş uçağıyla daha da büyütmeyi planladığını, Avrupa'nın güvenliği için tehdit olmayı sürdürdüğünü söylemişti.