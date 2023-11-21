Rusya Maliye Bakanı Siluanov: "Rus ekonomisinde bu yıl yüzde 3 büyüme bekliyoruz"

Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov, ülkesinin ekonomide küresel bir oyuncu olduğunu belirterek, bu yıl Rus ekonomisinde yüzde 3 seviyesinde büyüme beklediklerini, bunun üzerine de çıkılabileceğini söyledi.

Siluanov, Rus hükümetine bağlı Finans Üniversitesi tarafından düzenlenen "Rusya ve Dünya: Yeni duvarlar mı yoksa yeni kurallar mı?" başlıklı forumda konuştu.

Ekonomik bağımsızlığın önemli bir konu olduğunu ve buna yatırım yapacaklarını vurgulayan Siluanov, "Örneğin 2014'ten bu yana uygulanan yaptırımlar bizim gıda güvenliğimizi sağlamamıza yol açtı." ifadesini kullandı.

Siluanov, Rus ekonomisinde bu yıl yaşanacak büyümeye ilişkin de değerlendirmede bulunarak, "Bu yıl Rus ekonomisinde yüzde 3 seviyesinde büyüme bekliyoruz, bunun üzerine de çıkabiliriz" dedi.