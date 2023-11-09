Rusya Merkez Bankası Başkanı: "Birkaç çeyrek daha sıkı para politikası sürecek"

Rusya Merkez Bankası Başkanı Elvira Nabiullina, bu yıl bir faiz artış kararı daha alabileceklerini belirterek, "2024 sonunda enflasyon hedefine ulaşabilmek için birkaç çeyrek daha sıkı para politikasını sürdürmek zorundayız." dedi.

Nabiullina, Rus parlamentosunun alt kanadı Duma'da ülke ekonomisine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Rusya Merkez Bankasının tahminlerine göre, enflasyonda zirve noktanın üçüncü çeyrekte geçildiğine işaret eden Nabiullina, yıllık bazda enflasyonun ilkbaharda düşüş eğilimine gireceğini, tahminlerine göre 2024 yılı sonunda da yüzde 4 enflasyon hedefine ulaşılacağını söyledi.

Enflasyonda hedefe ulaşabilmek için mevcut para politikasını sürdüreceklerini anlatan Nabiullina, "2024 sonunda enflasyon hedefine ulaşabilmek için birkaç çeyrek daha sıkı para politikasını sürdürmek zorundayız. Kredi büyüme hızı yavaşlayacak ancak önümüzdeki yıl, tahminimize göre kredi verme hızı pozitif kalacak ve ekonomik kalkınmaya katkı sağlamaya devam edecek." değerlendirmesini yaptı.