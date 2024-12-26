Rusya Merkez Bankası döviz alımlarına tekrar başlayacak

Rusya Merkez Bankası, iç piyasada döviz alımlarına 9 Ocak itibarıyla tekrar başlayacağını duyurdu.

Rusya Merkez Bankası tarafından yapılan yazılı açıklamada, 28 Kasım’da iç piyasada durdurulan döviz alımlarına ilişkin alınan yeni karara yer verildi.

Buna göre, banka, bütçe kuralları çerçevesinde 9 Ocak’tan itibaren alımlara tekrar başlayacak.

Ruble 27 Kasım'da dolar karşısında yüzde 8,5'ten fazla değer kaybetmiş, dolar/ruble paritesi 114,5 seviyesine kadar yükselmişti.

Rusya Merkez Bankası rubledeki değer kaybını durdurmak amacıyla döviz alımlarını durdurma kararı almıştı.

Dolar/ruble paritesi TSİ 11.40'ta 100 seviyesinden işlem görüyor.



