Rusya Merkez Bankası haziranı pas geçti
Rusya Merkez Bankası politika faizini değiştirmedi. Bankadan yapılan açıklamada bir sonraki toplantıda faiz artışına gidilebileceğine işaret edildi.
Rusya Merkez Bankası, politika faizinde değişikliğe gitmeyerek yüzde 16 seviyesinde bıraktığını duyurdu.
Bankadan yapılan açıklamada, ülkedeki fiyat artış hızındaki düşüşün durduğu belirtildi.
İç talepteki artışın, ürün ve hizmet üretimini artırma olanaklarını önemli oranda aştığı bilgisine yer verilen açıklamada, "Rusya Merkez Bankası, politika faizinde değişikliğe gitmeyerek yüzde 16 seviyesinde bırakma kararı almıştır" ifadesine yer verildi.
Piyasa beklentileri Rusya Merkez Bankası'nın politika faizini sabit tutacağı yönündeydi.
Açıklamada, bankanın bir sonraki toplantıda faiz artışına gidebileceğine de işaret edildi.
Rusya Merkez Bankası, politika faizini son olarak Aralık 2023’te 100 baz puan artışla yüzde 16’ya yükseltme kararı almıştı.