Rusya Merkez Bankası politika faizini açıkladı

Rusya Merkez Bankası, politika faizini 50 baz puan düşürerek yüzde 15'e indirdi.

Bankadan yapılan açıklamada, ekonomideki dengeli büyüme sürecine yaklaşıldığı kaydedildi.

Fiyat artışlarının, tek seferlik unsurların etkisiyle hızlanmasının ardından tekrar yavaşladığına işaret edilen açıklamada, bu unsurların etkisi tamamen sona erdiğinde enflasyonda düşüş sürecinin yeniden başlayacağı belirtildi.

Mevcut para politikası doğrultusunda enflasyonun, bu yıl yüzde 4,5-5,5 seviyesine gerilemesinin beklendiği bildirilen açıklamada, "Rusya Merkez Bankası, politika faiz oranını 50 baz puan düşürerek yüzde 15'e indirmeye karar verdi" ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, enflasyonun yılın ikinci yarısında yüzde 4 seviyesinde istikrar kazanmasının beklendiği belirtildi.

YILLIK ENFLASYON HEDEFİ YÜZDE 4

Rusya Merkez Bankası, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başlamasından hemen sonra politika faizini yüzde 20'ye çıkarmıştı. Politika faizi 2023 sonundan Temmuz 2024 sonuna kadar yüzde 16'da tutulmuş, 2024'te art arda 4 faiz artışı yapılmıştı.

Banka, Haziran 2025'te yaptığı toplantıda, Eylül 2022'den bu yana ilk kez politika faizini düşürerek yüzde 21'den 20'ye, yıl sonuna kadar da yüzde 16'ya ve geçen ayki son toplantısında yüzde 15,5'e kadar indirmişti.

Banka, yaklaşık yüzde 6 seviyesinde olan yıllık enflasyonu yüzde 4'e düşürmeyi hedefliyor.