Rusya Merkez Bankası’ndan 200 baz puanlık faiz indirimi

Rusya Merkez Bankası, 25 Temmuz 2025 tarihinde gerçekleştirdiği toplantıda politika faizini 200 baz puan indirerek yıllık yüzde 18 seviyesine çekti. Banka, enflasyonist baskıların, özellikle çekirdek enflasyonun, önceki öngörülere kıyasla daha hızlı şekilde azaldığını belirtirken, iç talep büyümesinde de yavaşlama yaşandığını vurguladı. Ekonominin dengeli büyüme patikasına dönmeye başladığını kaydeden Merkez Bankası, 2025 yılında politika faizinin ortalama yüzde 18,8–19,6, 2026 yılında ise yüzde 12,0–13,0 aralığında gerçekleşeceğini öngördü.

FİYAT ARTIŞLARINDA YAVAŞLAMA

Rusya Merkez Bankası tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, 2025’in ikinci çeyreğinde mevsimsellikten arındırılmış fiyat artış oranı yıllıklandırılmış bazda yüzde 4,8’e, çekirdek enflasyon ise yüzde 4,5’e geriledi. Yılın ilk çeyreğinde bu oranlar sırasıyla yüzde 8,2 ve yüzde 8,8 olarak ölçülmüştü. 21 Temmuz itibarıyla yıllık enflasyon yüzde 9,2 olarak kaydedilirken, Temmuz ayında tüketici fiyatlarındaki artışın geçici olarak yükselmesi bekleniyor. Bu artış, özellikle ayarlanan kamu hizmet tarifelerinden kaynaklanıyor.

"SIKI PARA POLİTİKASI ETKİSİNİ GÖSTERMEYE BAŞLADI"

Bankaya göre sıkı para politikası ve rubledeki değerlenmenin etkisiyle gıda dışı ürünlerdeki fiyat artışı belirgin biçimde yavaşladı. Hizmet ve gıda kalemlerinde de bu etkiler giderek hissedilmeye başlandı. Ancak enflasyon beklentilerinde kalıcı bir düşüş trendi henüz oluşmadı. Hanehalkı ve analistlerin beklentilerinde büyük bir değişiklik gözlenmezken, Temmuz ayında işletmelerin fiyat beklentilerinde yıl başından bu yana ilk kez sınırlı bir artış yaşandı.

İŞGÜCÜ VE KREDİ PİYASASINDA YUMUŞAMA SİNYALLERİ

İşgücü piyasasında yumuşama sinyalleri görülmeye başlandı. Şirketlerin işgücü kıtlığı bildirme oranı düşerken, bazı sektörlerde istihdam talebi azalıyor. Ücret artışları yavaşlasa da verimlilik artışının üzerinde seyrediyor. Kredi tarafında ise tüketici kredileri daralırken, konut ve kurumsal krediler ılımlı bir artış gösteriyor. Orta vadede enflasyonist risklerin daha baskın olduğunu belirten banka, iç talepteki dengeden sapma, yüksek enflasyon beklentileri ve dış ticaret koşullarındaki bozulmanın en büyük risk faktörleri olduğunu vurguladı. Banka, 2026’da enflasyonun yeniden yüzde 4 hedefine ulaşmasını bekliyor.