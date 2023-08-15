Rusya Merkez Bankası’ndan politika faiz oranında ilave artış sinyali

Rusya Merkez Bankası, enflasyonu yükseltecek risklerin artması halinde politika faiz oranında ilave artış yapabileceğini bildirdi.

Rusya Merkez Bankası, bugün politika faiz oranını 350 baz puanlık artışla yüzde 12’ye yükseltmesinin ardından tekrar yazılı bir açıklama yaptı.

Ülkedeki enflasyon oranı doğrultusunda ilave kararlar alınabileceğine işaret edilen açıklamada, "Rusya Merkez Bankası, enflasyonun hedefle nasıl ilişkili olduğuna, ekonomik yeniden yapılanma sürecine, iç ve dış koşullardan kaynaklanan risklere ve finansal piyasaların tepkisine bağlı olarak faiz oranı hakkında daha fazla karar alacak.” ifadesine yer verildi.

Enflasyon oranında 2024 hedefinin yüzde 4 seviyesinde olduğu vurgulanan açıklamada, “Enflasyonu yükseltecek risklerin güçlenmesi olması durumunda, faiz oranında ilave bir artış mümkündür.” denildi.