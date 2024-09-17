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Rusya: Meta'nın Rus medya kuruluşlarını yasaklama kararı kabul edilemez

Ajans Haberleri
  • 17.09.2024 14:58
  • Giriş: 17.09.2024 14:58
  • Güncelleme: 17.09.2024 14:58
Kaynak: AA
Rusya: Meta'nın Rus medya kuruluşlarını yasaklama kararı kabul edilemez

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Facebook ve Instagram'ın sahibi Meta'nın Rus medya kuruluşlarını yasaklama kararının olumsuz ve kabul edilemez olduğunu belirterek, "Bu, Meta ile ilişkilerimizi iyileştirme ihtimalini zorlaştırıyor" dedi.

Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere gündemdeki konulara dair açıklamalarda bulundu.

Meta'nın Rus medya kuruluşlarını platformlarında yasaklama kararını değerlendiren Peskov, şunları söyledi:

"Meta bu eylemlerle kendisini itibarsızlaştırıyor. Rus medyasına yönelik bu tür seçici eylemler kabul edilemez. Bunu son derece olumsuz bir karar olarak değerlendiriyoruz. Elbette bu, Meta ile ilişkilerimizi iyileştirme ihtimalini zorlaştırıyor."

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