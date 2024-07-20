Rusya, Mykolayiv'deki yerleşim bölgesini vurdu: 3 ölü, 17 yaralı

Rusya'nın Ukrayna'nın Mykolayiv kentindeki yerleşim bölgesine düzenlediği füze saldırısında 1'i çocuk 3 kişi hayatını kaybetti, 17 kişi yaralandı.

Rusya-Ukrayna savaşı 2. yılında da devam ederken, Rusya, Ukrayna'nın Mykolayiv kentindeki yerleşim bölgesine füze saldırısı düzenledi.



Aralarında 13 yaşında bir çocuğun da bulunduğu üç kişi hayatını kaybederken, dördü çocuk olmak üzere de 17 kişi yaralandı.

Patlamanın, dokuz apartmana, bir anaokuluna ve özel araçlara zarar verdiği açıklandı.