Rusya'nın Ankara Büyükelçisi olarak atanan Verşinin, güven mektubu örneklerini Dışişleri Bakanlığı'na sundu

Rusya'nın Türkiye Cumhuriyeti Olağanüstü ve Tam Yetkili Büyükelçisi olarak atanan Sergey Verşinin dün Dışişleri Bakanlığı'na güven mektuplarının örneklerini sundu.

Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği'nin resmi X hesabından yapılan paylaşımda şunlar kaydedildi:

"26 Mart 2026 tarihinde, Rusya Federasyonu'nun Türkiye Cumhuriyeti Olağanüstü ve Tam Yetkili Büyükelçisi Sergey Vershinin, Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nda güven mektuplarının örneklerini takdim etti.

Büyükelçi, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakan Yardımcısı Berris Ekinci ile bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede, çok yönlü ikili ilişkilerin daha da geliştirilmesi için amaçlar ile bir dizi güncel bölgesel ve uluslararası konu ele alındı."