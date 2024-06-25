Rusya'nın Dağıstan bölgesindeki saldırılarda ölenlerin sayısı 21’e çıktı

Rusya’ya bağlı Dağıstan Özerk Cumhuriyeti’nin Derbent ve Mahaçkale şehirlerinde kimliği belirlenemeyen kişiler, iki Ortodoks kilisesine, bir sinagoga ve bir polis karakoluna saldırısı sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 21'e yükseldi.

Rusya'ya bağlı Dağıstan Özerk Cumhuriyeti Yöneticisi Mavsum Ragimov, Mahaçkale ve Derbent kentlerinde düzenlenen silahlı saldırılar sonucu ölenlerin sayısının 21'e çıktığını bildirdi.

Ragimov, Telegram kanalından, Mahaçkale ve Derbent şehirlerinde 23 Haziran’da bir polis noktası, sinagog ve iki kilisenin hedef alındığı saldırılara ilişkin şunları kaydetti:

"Bu gece bir genç polis daha hayatını kaybetti. Terör tehlikesiyle mücadele ederken sevdiklerine ve ülkesine kalkan olmaktan korkmadı. Ailesine, yakınlarına ve dostlarına en derin başsağlığı dileklerimi iletiyorum."

NE OLMUŞTU?

Rusya İçişleri Bakanlığı, 23 Haziran’da Mahaçkale ve Derbent şehirlerinde kimliği belirsiz silahlı kişilerin saldırı düzenlediklerini bildirmişti.

Bir polis noktası, sinagog ve iki kilisenin hedef alındığı saldırılarda, 15'i polis ve 5'i sivil 20 kişinin yaşamını yitirdiği, 5 saldırganın öldürüldüğü belirtilmişti.

Rus basınına yansıyan bazı haberlerde, saldırganlardan 2'sinin Dağıstan’ın Sergokalinsky Bölgesi Yöneticisi Magomed Omarov’un oğulları olduğu iddia edildi. Omarov’un, saldırının ardından gözaltına alındığı ve görevinden alındığı ifade ediliyor.