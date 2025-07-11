Rusya'nın dış ticaret fazlası yüzde 19,3 geriledi

Buna göre, söz konusu dönemde Rusya'nın ihracatı 2024'ün aynı dönemine göre yüzde 6,2 azalarak 162,1 milyar dolara geriledi, ithalatı ise yüzde 2,1 artarak 109,5 milyar dolara çıktı.

AVRUPA İLE TİCARETE GERİLEME

Rusya'nın Avrupa ülkelerine ihracatı yüzde 11,3 azalarak 24,1 milyar dolara düştü. Bu ülkelerden ithalatı ise yüzde 2,8 azalarak 27,9 milyar dolara geriledi.

ASYA ÜLKELERİYLE DIŞ TİCARET DENGESİ

Ülkenin Asya'ya ihracatı yüzde 5,2 azalarak 123,3 milyar dolara gerilerken, bu bölgedeki ülkelerden ithalatı yüzde 2,6 artarak 73,4 milyar dolara yükseldi.

MADENLER VE MAKİNELER BAŞTA GELİYOR

Verilere göre, Rusya'nın ana ihracat kalemini 91,1 milyar dolar ile madenler ve madeni ürünler, ana ithalat kalemini ise 53 milyar dolarla makine, teçhizat ve araçlar oluşturdu.

2024’TE DIŞ TİCARET FAZLASI ARTMIŞTI

Ülkenin dış ticaret fazlası, 2024 yılında önceki yıla göre yüzde 0,82 artarak 122,6 milyar dolara çıkmıştı.