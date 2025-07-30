Rusya'nın doğusunda 8.8 büyüklüğünde deprem: Sarsıntı anı böyle görüntülendi

Rusya'nın doğusunda Kamçatka Yarımadası'nda 8.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezinden (USGS) yapılan açıklamada, depremin merkez üssünün yarımadadaki Petropavlosvk-Kamçatskiy kentinin 119 kilometre güneydoğusu olduğu belirtildi.

Açıklamada, depremin 20 kilometre derinlikte meydana geldiği, büyüklüğünün 8.8 olduğu aktarıldı.

Depremin ardından Rusya, Japonya, Meksika ve ABD'nin Alaska ve Hawaii eyaleti, Pasifik Okyanusu kıyıları ile Pasifik Adaları'na yönelik tsunami uyarısı yapıldı.

İlk dalgalar Severo-Kurilsk kıyılarına ulaşırken, ABD'nin Hawaii eyaletinde kıyı bölgelerinin derhal tahliye edilmesi istendi.

Öte yandan deprem anı kameralara da yansıdı.