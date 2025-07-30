Rusya'nın doğusunda 8.8 büyüklüğünde deprem: Tsunami dalgaları kıyıya ulaştı, Hawaii tahliye ediliyor

Rusya'nın doğusunda Kamçatka Yarımadası'nda 8.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezinden (USGS) yapılan açıklamada, depremin merkez üssünün yarımadadaki Petropavlosvk-Kamçatskiy kentinin 119 kilometre güneydoğusu olduğu belirtildi.

Açıklamada, depremin 20 kilometre derinlikte meydana geldiği, büyüklüğünün 8.8 olduğu aktarıldı.

İLK TSUNAMİ DALGALARI KIYIYA ULAŞTI

Bölgede 6.9 ve 6.3 büyüklüklerinde artçıların da kayda geçtiği depremin ardından Rusya, Japonya, Meksika ve ABD'nin Alaska ve Hawaii eyaleti, Pasifik Okyanusu kıyıları ile Pasifik Adaları'na yönelik tsunami uyarısı yapıldı.

Öte yandan Rusya'nın doğusundaki depremin ardından tsunami dalgaları Severo-Kurilsk kıyılarına ulaştı.

"HAWAİİ'DE KIYI BÖLGELERİ DERHAL TAHLİYE EDİLSİN"

ABD'deki Federal Acil Durum Yönetim Ajansı (FEMA), Pasifik Okyanusu'nda meydana gelen depremin ardından Hawaii'de kıyı bölgelerinin derhal tahliye edilmesini talep etti.

FEMA tarafından sosyal medya platformu X'ten tahliye çağrısına ilişkin mesaj paylaşıldı.

Hawaii'deki kıyı bölgelerdeki vatandaşlara "hemen harekete geçme" çağrısı yapılan mesajda, tahliye güzergahlarının genellikle dalga sembolü ve daha yüksek yerlere yönlendiren okla işaretlendiği bildirildi.

Mesajda, kıyı bölgelerdeki vatandaşlara "Derhal bölgeden ayrılın." çağrısı yapıldı.

TRUMP'TAN AÇIKLAMA

ABD Başkanı Donald Trump, Pasifik Okyanusu'nda meydana gelen büyük deprem nedeniyle Hawaii'de yaşayanlar için Tsunami Uyarısı'nın yürürlüğe girdiğini duyurdu.

Trump, Truth Social hesabından konuya ilişkin mesaj paylaştı.

Alaska ve ABD Pasifik kıyısı için ise "Tsunami İzleme" durumunun geçerli olduğunu belirten Trump, Japonya'nın da tehlike altında olduğunu bildirdi.

Trump, Pasifik Okyanusu’nda meydana gelen büyük deprem nedeniyle Hawaii’de yaşayanlar için Tsunami Uyarısı'nın yürürlüğe girdiğini duyurdu.

En güncel bilgiler için "tsunami.gov" adresinin ziyaret edilmesi çağrısında bulunan Trump, "Güçlü ve güvende kalın." ifadelerini kullandı.