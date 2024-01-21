Rusya'nın Donetsk kentine düzenlenen saldırıda 13 kişi öldü
Kaynak: AA
Rusya'nın ilhak ettiği Donetsk kentine gerçekleştirilen saldırıda 13 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.
Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Başkanı Denis Puşilin, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, Ukrayna ordusunun Donetsk'teki pazar yerine saldırı düzenlediğini belirtti.
Saldırıda 13 kişinin hayatını kaybettiği, 10 kişinin de yaralandığı bilgisini paylaşan Puşilin, olay yerinde incelemelerin sürdüğünü kaydetti.
Saldırının, top atışı olabileceği ileri sürüldü.
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