Rusya'nın fabrika patlamasında ölenlerin sayısı 10'a yükseldi

Rusya'nın Kopeysk şehrindeki fabrikada patlama sonucu ölenlerin sayısı 10'a yükseldi.

Rusya'nın Çelyabinsk Bölge Valisi Aleksey Teksler, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, Çelyabinsk bölgesindeki Kopeysk şehrinde bulunan fabrikada patlama sonucu çıkan yangının söndürüldüğünü belirtti.

Olay yerinin incelendiğini ve ilgili servislerin çalışmalarını sürdürdüğünü kaydeden Teksler, "10 kişinin hayatını kaybettiği tespit edildi. Arama çalışmaları devam ediyor. 5 kişi hastaneye kaldırıldı, bunların durumu ağır" ifadelerini kullandı.

Patlamaya insansız hava aracı (İHA) saldırısının neden olmadığının altını çizen Teksler, Kopeysk'te "acil durum" ilan edildiğini bildirdi.

NE OLMUŞTU?

Çelyabinsk bölgesindeki Kopeysk şehrinde bulunan bir fabrikada dün patlama meydana gelmişti.

Patlamada 4 kişinin yaşamını yitirdiği, 5 kişinin yaralandığı bildirilmişti.

Rus basınında çıkan haberlerde, fabrikada plastik ürünlerin üretildiği belirtilmişti.