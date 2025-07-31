Rusya'nın ithalatında "dost olmayan ülkeler"in payı geriledi

Rusya’nın ithalatında "dost olmayan ülkeler"in payı, yaptırımlar öncesi döneme kıyasla azalmaya devam ederek yüzde 16,5’e geriledi.

Rusya merkezli Gaydar Enstitüsünce ülkenin dış ticaret yapısına ilişkin araştırma raporu yayımlandı.

Buna göre, Rusya’nın ithalatında, çoğunluğu Batılı ülkelerden oluşan "dost olmayan ülkeler"in payı Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başlangıcından bu yana azalmaya devam ediyor.

Raporda, “İthalatta, dost olmayan ülkelerden gelen sevkiyatın payı kademeli olarak azalmaya devam ederek yüzde 16,5'e geriledi. Söz konusu oran, yaptırım öncesi döneme göre üç kat daha düşük” değerlendirmesine yer verildi.

"Dost olmayan ülkeler"in payının, Rusya’nın ihracatında da azaldığına işaret edilen raporda, “Tahminlere göre, dost olmayan ülkelerin Rus ihracatındaki payı da yaptırım öncesi döneme göre dört kat azalarak yüzde 15 seviyesinde dengelendi.” tespiti yapıldı.

RUSYA İLE AVRUPA TİCARETTE UZAKLAŞIYOR

Rusya, savaşın başladığı 24 Şubat 2022’den bu yana tarihin en kapsamlı yaptırımlarına maruz kalırken, ülke ekonomisindeki yeni koşullara uyum süreci çeşitli zorluklara rağmen devam ediyor.

Dış ticaretinde artık Asya, Orta Doğu, Latin Amerika ve Afrika bölgelerine öncelik veren Rusya'nın, Avrupa’da özellikle enerji pazarındaki payı azalıyor.

Rusya’daki Batılı şirketlere ait ürünler de pazar paylarını başta Çin olmak üzere diğer ülkelere ve yerel üreticilere kaptırıyor.